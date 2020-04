Джамала выступит на "домашнем Евровидении"

Украинская певица Джамала, которая одержала победу на Евровидении-2016, выступит с победной песней на онлайн-концерте Евровидения.

После отмены Евровидения-2020, которое должно было состояться в мае в Роттердаме, из-за пандемии коронавируса, организаторы нашли альтернативный вариант, как поддержать зрителей и конкурсантов и запустили онлайн-концерт "Евровидение: Европа светит светом".

Эпизод такого концерта предусматривает выступления нескольких участников конкурса, в том числе и исполнителей, которые должны были бороться за победу в этом году. Конкурсанты исполнят авторскую композицию и кавер-версию другой песни Евровидения.

Так, на своей личной странице в инстаграме Джамала отметила, что тоже будет выступать с песней, благодаря которой одержала победу на Евровидении в 2016 году.

We’re going to do our best to bring you that #FridayFeeling by opening the polls for artists confirmed to take part in future episodes of #EurovisionHomeConcerts

First up, it’s our winner from 2016 - @jamala!#Eurovision pic.twitter.com/uBqojwxmc8

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 3, 2020