Скачать
Пятница, 03.04.2020
В Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое
В Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое
Пандемия коронавируса: Испания впервые обошла Италию по числу зараженных
Пандемия коронавируса: Испания впервые обошла Италию по числу зараженных
Важное заявление от УЕФА
Важное заявление от УЕФА
Стивен Кинг объявил о выходе рэп-альбома
Стивен Кинг объявил о выходе рэп-альбома

Джамала выступит на "домашнем Евровидении"

Джамала выступит на "домашнем Евровидении"
14:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Уже сегодня, 3 апреля, стартует серия онлайн-концертов на ютубе.

Украинская певица Джамала, которая одержала победу на Евровидении-2016, выступит с победной песней на онлайн-концерте Евровидения.

После отмены Евровидения-2020, которое должно было состояться в мае в Роттердаме, из-за пандемии коронавируса, организаторы нашли альтернативный вариант, как поддержать зрителей и конкурсантов и запустили онлайн-концерт "Евровидение: Европа светит светом".

Эпизод такого концерта предусматривает выступления нескольких участников конкурса, в том числе и исполнителей, которые должны были бороться за победу в этом году. Конкурсанты исполнят авторскую композицию и кавер-версию другой песни Евровидения.

Так, на своей личной странице в инстаграме Джамала отметила, что тоже будет выступать с песней, благодаря которой одержала победу на Евровидении в 2016 году. 

"Я буду выступать 10 апреля и, конечно, выполню нашу победную 1944. Но это еще не все! Организаторы Евровидения предложили спеть еще одну песню: по своему усмотрению выбрать из песен-победительниц прошлых лет. Я составила шорт-лист из 4 песен, а решающий выбор за вами!", – написала певица.

Джамала выбрала песни, которые хотела выполнить, а какую именно слушатели услышат в ее исполнении, решат поклонники в твиттер-аккаунте Евровидения. Голоса подсчитают уже сегодня вечером.

Исполнительница поделилась песнями, которые ей больше всего импонируют:

"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт

– песня шведской певицы Loreen Euphoria, с которой она представляла Швецию на песенном конкурсе Евровидение 2012 и одержала победу;

– песня Heroes шведского певца Монса Сельмерлева, с которой он представил Швецию на песенном конкурсе Евровидение в 2015 году и получил победу;

– песня Amar Pelos Dois португальского певца Сальвадора Собрала, с которой он победил в Евровидении в 2017 году;

– песню Arcade голландского певца Дункана Лоренса, который представлял Нидерланды на Евровидении 2019 в Тель-Авиве и победил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыкальный конкурс, Знаменитости, Евровидение, Песни, Песенный конкурс, Джамала, Евровидения-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
03 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
04 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
05 Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Инфляция, ВВП и заработная плата: Кабмин ухудшил прогнозы
Кабмин снова повысил прогноз инфляции на 2020 год
В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 189
В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 189
Пункты пропуска на границе Украины сократят
Пункты пропуска на границе Украины сократят
Народные средства против негатива
Народные средства против негатива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь