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Дженнифер Энистон подбодрила медсестру, заболевшую коронавирусом (Видео)

Дженнифер Энистон подбодрила медсестру, заболевшую коронавирусом (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Медсестра находится на самоизоляции и пока не может видеться с родными, в том числе со своими детьми.

Многие ток-шоу в условиях карантина перешли в формат онлайн. Героиней нового эфира Джимми Киммела стала медсестра Кимбэлл Фейрбэнкс из штата Юта, которая несколько дней назад заразилась коронавирусом.

Ведущий решил поддержать медсестру и устроил ей сюрприз — он пригласил в видеочат Дженнифер Энистон, которая тоже пообщалась с Кимбэлл и подбодрила ее. Фейрбэнкс обрадовалась при виде актрисы.

Привет, дорогая! Рада познакомиться с тобой. Я хочу сказать: храни вас Бог! Тебя и твоих коллег, которые продолжают выполнять свой долг. Я даже не знаю, как выразить вам мою благодарность за то, что вы работаете, подвергая себя такому риску. Вы просто невероятные, — поприветствовала собеседницу Энистон. Затем она спросила Кимбэлл о самочувствии, медсестра сказала, что чувствует себя уже лучше. 

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Киммел спросил девушку, готовит ли она дома, сидя в изоляции, и Кимбелл призналась, что чаще заказывает еду доставкой.

Это очень хорошо, потому что мы хотим подарить тебе сертификат на доставку от сервиса Postmates на 10 тысяч долларов! Можешь сделать столько заказов, сколько захочешь, — обрадовал Кимбэлл ведущий. По его словам, компания Postmates также подарит подобные сертификаты всем медсестрам из отделения Фейрбэнкс.

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Знаменитости, Дженнифер Энистон, Вирус, Инфекция, Сюрприз, Коронавирус, Заболевшие коронавирусом.
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