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Пятница, 03.04.2020
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Майли Сайрус и известный косметический бренд передадут $10 млн на борьбу с COVID-19
Майли Сайрус переведет $10 млн на борьбу с COVID-19

Майли Сайрус и известный косметический бренд передадут $10 млн на борьбу с COVID-19

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Майли Сайрус и известный косметический бренд передадут $10 млн на борьбу с COVID-19
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американская певица и бьюти-бренд MAC cosmetics приняли решение помочь организациям в борьбе с пандемией.

Бренд декоративной косметики MAC предложил Майли Сайрус приобщиться к благотворительной инициативе, чтобы передать 10 миллионов долларов 250 компаниям из разных стран, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Кроме этого, бьюти-бренд MAC с 1994 года собрал уже более 500 миллионов долларов с продаж своей косметики на потребности организаций, которые в этом больше всего нуждаются.

Сейчас же такая инициатива актуальна, как никогда, поэтому любой из покупателей продукции марки может внести свой вклад в благотворительность, купив губную помаду Viva Glam, 100% средства от которой идут на пожертвования.

Фото www.instagram.com/maccosmetics

Стоит добавить, что Майли Сайрус уже не сотрудничает с брендом, поскольку в 2015 году певица стала амбассадором (представителем) линейки Viva Glam. "Я очень горжусь тем, что MAC Cosmetics выбрали меня. Viva Glam занимает особое место в моем сердце", – комментировала тогда артистка.

Фото twitter.com/patrickgomezzz

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Напомним, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только Майли Сайрус. В число филантропов входили Арнольд Шварценеггер, Ральф Лорен, Рианна, Блейк Лайвли, Райан РейнольдсТейлор Свифт и другие.

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 016 128 человек.

В частности, в настоящее время в мире зафиксированы 1 016 128 случая заболевания, 210 335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 3 апреля в Украине подтверждено 942 случаев COVID-19. 23 человека умерло, еще 19 выздоровели.

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Майли Сайрус, Коронавирус, Пожертвование, Covid-19, MAC cosmetics, Viva Glam.
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