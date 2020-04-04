Скачать
Суббота, 04.04.2020
COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля

TARABAROVA выпустила первый онлайн-клип (Видео)

TARABAROVA выпустила первый онлайн-клип (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Премьера видеоряда состоялась на YouTube-канале артистки.

Украинская исполнительница TARABAROVA (Светлана Тарабарова) презентовала клип на песню "Найкрасивіша. NO STRESS". Музыкальное видео создавалось согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

"Мы это сделали. Не нарушая правил карантина: снимали online, монтировали online, рисовали online!", - поделилась эмоциями Светлана.

Реализовать идею помогла режиссер Инна Грабар. Идея требовала тщательной подготовки - вся команда часами в онлайне обсуждали образы и макияж, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет. 

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Фолловеры певицы пришли в восторг от клипа и поблагодарили ее за позитив, который она дарит в это непростое для Украины и всего мира время.

"Вауууу! Очень крутой и зажигательный клип! Спасибо за позитив", "Спасибо за лучик позитива!!! Всем здоровья!!", "Восторг девчонки", "Вау, сколько мотивации", "Гимн карантина", "Просто круть! Это фурор! Вы очень круто все продумали", - восхищаются фанаты в комментариях под роликом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Видеоклип, Знаменитости, Песни, Певица, Клипы, Тарабарова, Певица TARABAROVA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
02 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
05 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь