Автор "Гарри Поттера" сообщила, что переболела коронавирусом

От вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус, уже пострадали более миллиона человек. Не обошла она и знаменитостей. Некоторые, к сожалению, ушли из жизни, кому-то удалось выздороветь, а некоторые продолжают бороться с коварным COVID-19.

Об инфицировании сообщила и британская автор Джоанг Роулинг.

Соответствующее сообщение она опубликовала на личной странице в твиттере. Писательница отметила, что в течение двух недель у нее имелись все симптомы нового коронавируса. Однако теста Джоан не делала, поэтому официального подтверждения болезни у нее нет.

Автор призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением мужа-врача. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.

Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020