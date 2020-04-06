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Автор "Гарри Поттера" сообщила, что переболела коронавирусом

Автор "Гарри Поттера" сообщила, что переболела коронавирусом
20:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Известная писательница сообщила, что обнаружила у себя COVID-19.

От вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус, уже пострадали более миллиона человек. Не обошла она и знаменитостей. Некоторые, к сожалению, ушли из жизни, кому-то удалось выздороветь, а некоторые продолжают бороться с коварным COVID-19.

Об инфицировании сообщила и британская автор Джоанг Роулинг.

Соответствующее сообщение она опубликовала на личной странице в твиттере. Писательница отметила, что в течение двух недель у нее имелись все симптомы нового коронавируса. Однако теста Джоан не делала, поэтому официального подтверждения болезни у нее нет.

Автор призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением мужа-врача. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.

Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья, поэтому если вы обнаружили у себя симптомы коронавирусной болезни – немедленно обращайтесь к семейному врачу. Это поможет сохранить вашу жизнь и жизнь тех, кто рядом с вами.

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Болезнь, Писательница, Коронавирус, Covid-19, Джоанг Роулинг.
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