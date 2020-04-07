От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"

Новости шоу бизнеса:От осложнений, вызванных коронавирусом, в штате Огайо скончалась американская актриса Ли Фьерро.

91-летняя голливудская актриса Ли Фьерро, известная по роли Миссис Кинтнер в триллере Стивена Спилберга "Челюсти", умерла от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает журнал People со ссылкой на Кевина Райана, художественного руководителя театра Island Theatre Workshop, в котором актриса работала последние 40 лет.

"Мы будем страшно будем скорбить по ней. Она провела здесь (в Island Theatre Workshop - ред.) 40 лет, на Мартас-Виньярд", - сказал Райан.

Последние годы Ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 7 апреля в мире зарегистрировано уже более 1,35 млн случаев нового коронавируса. Из них 75 906 человек умерли, а 293454 выздоровели.