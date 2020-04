"Хочу помочь": Опра Уинфри выделит 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

Для преодоления пандемии COVID-19 необходимы немалые усилия. Любимица миллионов телезрителей Опра Уинфри решила также приобщиться к этому процессу и заявила, что отдаст 10 миллионов долларов на борьбу со смертельным вирусом.

О своем вкладе Уинфри рассказала на личной странице в твиттере.

Она распределит средства между городами Соединенных Штатов Америки. Таким образом Опра пытается помочь народу, с которым выросла.

I believe that America’s Food Fund will be a powerful way to make a difference for our neighbors in need and am committing $1 million to this fund to support those facing food insecurity.

— Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020