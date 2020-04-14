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"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса
Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актер сообщил в сети, что вылечился от коронавируса и больше не имеет симптомов недуга.

Знаменитый голливудский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в "Игре престолов", выздоровел. 

Этой новостью Кристофер Хивью поделился на инстаграм-странице. Норвежский актер добавил, что и он, и его жена Грю Молвер сейчас чувствуют себя хорошо и больше не имеют ни одного из симптомов коронавируса.

"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена. После нескольких недель карантина и еще нескольких дней самоизоляции в доме, когда уже исчезли все симптомы, мы наконец хотим объявить, что живы и здоровы. Нам очень повезло, что у нас были только несильные симптомы COVID-19", – написал Кристофер Хивью.

 
 
 
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Hi! We are fully recovered and in good health after I was infected by the Cororonavirus, and most likely my wife @grymolvaerhivju After several weeks inn quarantine, and also a couple more indoors after beeing free of all symptoms, we are finally safe and sound. We were lucky to only have mild symptoms of the Covid 19. We send our love and thoughts to all of the people where the virus has hit much harder, and to everyone who has lost their loved ones due to the Cornonavirus. Thank you for all of your support, and please remember to stay vigilant and keep your distance, wash your hands, and most of all ; take care of each other in this strange time. Lots of love from us #takecare @panoramaagency

Публикация от Kristofer Hivju (@khivju)

Актер поблагодарил всех поклонников, которые поддерживали его во время лечения и подчеркнул важность соблюдения правил карантина.

Спасибо за всю вашу поддержку, и, пожалуйста, будьте бдительны и держитесь на расстоянии, мойте руки как можно чаще. Позаботьтесь друг о друге в это странное время, – добавил он.

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О том, что Кристофер Хивью болен коронавирусом У звезды “Игры престолов” Кристофера Гивью обнаружили коронавирус стало известно 17 марта. Актер рассказал об этом поклонникам, чтобы поддержать всех, у кого тоже есть симптомы COVID-19. По словам звезды "Игры престолов", болезнь у него проявилась, как обычная простуда. Однако тест на коронавирус оказался положительным.

Кристофер Хивью с женой самоизолировались в собственном доме в Норвегии и не покидали жилище до полного выздоровления. Актер подчеркнул, что каждому нужно ответственно относиться к новостям о пандемии и следовать всем советам, обнародованным ВОЗ.

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Болезнь, Актер, Коронавирус, Кристофер Хивью.
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