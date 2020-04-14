"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Актер сообщил в сети, что вылечился от коронавируса и больше не имеет симптомов недуга.

Знаменитый голливудский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в "Игре престолов", выздоровел.

Этой новостью Кристофер Хивью поделился на инстаграм-странице. Норвежский актер добавил, что и он, и его жена Грю Молвер сейчас чувствуют себя хорошо и больше не имеют ни одного из симптомов коронавируса.

"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена. После нескольких недель карантина и еще нескольких дней самоизоляции в доме, когда уже исчезли все симптомы, мы наконец хотим объявить, что живы и здоровы. Нам очень повезло, что у нас были только несильные симптомы COVID-19", – написал Кристофер Хивью.

Актер поблагодарил всех поклонников, которые поддерживали его во время лечения и подчеркнул важность соблюдения правил карантина.

Спасибо за всю вашу поддержку, и, пожалуйста, будьте бдительны и держитесь на расстоянии, мойте руки как можно чаще. Позаботьтесь друг о друге в это странное время, – добавил он.

О том, что Кристофер Хивью болен коронавирусом У звезды “Игры престолов” Кристофера Гивью обнаружили коронавирус стало известно 17 марта. Актер рассказал об этом поклонникам, чтобы поддержать всех, у кого тоже есть симптомы COVID-19. По словам звезды "Игры престолов", болезнь у него проявилась, как обычная простуда. Однако тест на коронавирус оказался положительным.

Кристофер Хивью с женой самоизолировались в собственном доме в Норвегии и не покидали жилище до полного выздоровления. Актер подчеркнул, что каждому нужно ответственно относиться к новостям о пандемии и следовать всем советам, обнародованным ВОЗ.