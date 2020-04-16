Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса

Новости шоу бизнеса:Джазовому музыканту Ли Коницу было 92 года.

Джазовый музыкант Ли Кониц, который работал с Майлсом Дэвисом и Биллом Эвансом, скончался 15 апреля в возрасте 92 лет. Причиной смерти стали осложнения COVIS-19, сообщает Billboard.

Кониц родился в 1927 году в Чикаго. Он известен своими импровизациями. В 1957 году он принял участие в джазовых сессиях, которые затем стали известны как альбом Birth of the Cool. Кониц был последним из оставшихся в живых музыкантов, которые принимали участие в его записи.

За время своей музыкальной карьеры Ли Кониц записал более 150 джазовых альбомов.

Напомним, в возрасте 69 лет американский актер Марк Блум умер от коронавирусной инфекции.