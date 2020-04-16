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Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
Джазовый музыкант Ли Кониц умер из-за Covid-19

Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса

Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
16:33 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости шоу бизнеса:Джазовому музыканту Ли Коницу было 92 года.

Джазовый музыкант Ли Кониц, который работал с Майлсом Дэвисом и Биллом Эвансом, скончался 15 апреля в возрасте 92 лет. Причиной смерти стали осложнения COVIS-19, сообщает Billboard.

Кониц родился в 1927 году в Чикаго. Он известен своими импровизациями. В 1957 году он принял участие в джазовых сессиях, которые затем стали известны как альбом Birth of the Cool. Кониц был последним из оставшихся в живых музыкантов, которые принимали участие в его записи.

За время своей музыкальной карьеры Ли Кониц записал более 150 джазовых альбомов.

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Напомним, в возрасте 69 лет американский актер Марк Блум умер от коронавирусной инфекции.

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Все по теме:

Музыкант, Смерть, Коронавирус, Альманах 2020, Covid-19, Ли Кониц.
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