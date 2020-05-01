Мадонна сдала тест на COVID-19: результат шокирует (Видео)

Новости шоу бизнеса:61-летняя певица сообщила, что у нее в крови найдены антитела к новому коронавирусу.

Поп-дива изолировалась в собственном имении в Лондоне с бойфрендом и детьми. На личной странице в инстаграме Мадонна часто публикует разговорные видео за печатной машинкой, которые посвящает теме коронавируса. Новой заметкой она сообщила, что не боится заразиться COVID-19, ведь у нее обнаружили антитела к болезни.

Певица призналась, что несколько дней назад прошла тест на антитела к коронавирусу, а вчера, 30 апреля, узнала, что он показал положительный результат. Несмотря на то, что врачи до сих пор не берутся утверждать, что наличие антител исключает инфицирование, Мадонна убеждена, что смертельная болезнь ей не грозит. Она считает, что перенесла болезнь бессимптомно и теперь не находится в группе риска.

Исполнительница, которая более месяца придерживалась карантина, теперь готова нарушить режим самоизоляции и насладиться свободой. Звезда решила развеяться и устроить поездку автомобилем.

"Завтра наступит еще один день, я собираюсь проснуться и буду чувствовать себя по-другому. Итак, завтра я просто собираюсь покататься на машине, я опущу стекло и вдохну воздух с COVID-19. Вот так! Надеюсь, что будет светить солнце", - отметила Мадонна.

View this post on Instagram #staysafe #staysane A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 30, 2020 at 1:46pm PDT

Стоит отметить, что мнение медиков по всему миру отличается от убеждений знаменитости. Они уверяют, что положительный результат теста на антитела к коронавирусу является следствием того, что человек перенес родственную болезнь. Сейчас непонятно, смогут ли эти антитела защитить иммунитет в случае инфицирования COVID-19.