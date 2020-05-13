COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

Новости шоу бизнеса:Актер Ник Кордеро, который потерял ногу из-за коронавируса, идет на поправку.

Канадском актеру ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса в конце апреля. Около трех недель он находился в коме, однако 41-летний Ник Кордеро наконец открыл глаза. Близкие звезды отмечают, что для него это уже победа.

Радостной новостью о состоянии здоровья мужа поделилась его жена Аманда Клутс в инстаграме. Она призналась, что Ник Кордеро до сих пор чувствует слабость после операции, однако выход из комы – это несомненный признак того, что борьба за жизнь продолжается успешно.

Любимая звезды сериалов "Голубая кровь" и "Закон и порядок" заметила, что он открыл глаза и уже может выполнять команды и следить за тем, что происходит вокруг. Вместе с 11-месячным сыном Аманда Клутс посещает Ника Кордеро в одной из больниц Лос-Анджелеса, в которую он был госпитализирован с пневмонией в конце марта. Жена актера подчеркивает, что готова пройти путь выздоровления и реабилитации вместе с ним.

Напомним, что после диагностирования коронавируса в сосудах актера начали образовываться тромбы. Врачам пришлось ампутировать правую ногу, ведь никакие препараты для разжижения крови не сработали. После операции Ник Кордеро был на аппарате искусственной вентиляции легких.