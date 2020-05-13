Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
21:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актер Ник Кордеро, который потерял ногу из-за коронавируса, идет на поправку.

Канадском актеру ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса в конце апреля. Около трех недель он находился в коме, однако 41-летний Ник Кордеро наконец открыл глаза. Близкие звезды отмечают, что для него это уже победа.

Радостной новостью о состоянии здоровья мужа поделилась его жена Аманда Клутс в инстаграме. Она призналась, что Ник Кордеро до сих пор чувствует слабость после операции, однако выход из комы – это несомненный признак того, что борьба за жизнь продолжается успешно.

Любимая звезды сериалов "Голубая кровь" и "Закон и порядок" заметила, что он открыл глаза и уже может выполнять команды и следить за тем, что происходит вокруг. Вместе с 11-месячным сыном Аманда Клутс посещает Ника Кордеро в одной из больниц Лос-Анджелеса, в которую он был госпитализирован с пневмонией в конце марта. Жена актера подчеркивает, что готова пройти путь выздоровления и реабилитации вместе с ним.

Это не князь Альбер: кто на самом деле заразил принца Чарльза коронавирусом

Напомним, что после диагностирования коронавируса в сосудах актера начали образовываться тромбы. Врачам пришлось ампутировать правую ногу, ведь никакие препараты для разжижения крови не сработали. После операции Ник Кордеро был на аппарате искусственной вентиляции легких.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Актер, Канадский актер, Ник Кордеро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
04 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
05 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
В Кабмине разрешили экспорт этилового спирта
В Раде поддержали &quot;законопроект о банкротстве&quot;
В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий &quot;истинные лица&quot;
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий "истинные лица"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь