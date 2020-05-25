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Архивные фотографии со знаменитостями: такими вы их еще не видели
На этих фотографиях, любовно собранных по закоулкам большого интернета, вы увидите известных актеров, музыкантов, политиков и других знаменитостей под неожиданным ракурсом и в более непринужденной обстановке, чем обычно. Тут они дурачатся, тусят с друзьями, отдыхают в перерывах между работой. Вполне возможно, что такими их вы еще не видели.
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