"Мы дружили более 45 лет": звезда "бондианны" заявил о потере двух друзей из-за COVID-19

Голливудский актер Пирс Броснан, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, сообщил о потере близких людей.

Несмотря на то, что во многих странах уже начали ослаблять карантин, коронавирус еще никуда не ушел. Все новые и новые люди заражаются вирусом.

Среди тех, кто проиграл в схватке с новой болезнью, оказались и давние друзья Пирса Броснана. Об этом актер рассказал в интервью Parade magazine.

"Из-за COVID-19 я потерял двух друзей. Мы дружили более 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и какой бы безопасной на первый взгляд не была обстановка. Страшная угроза жизни по-прежнему существует. Вы должны продолжать толкать этот камень в гору, продолжать жить. Но мы на войне. Люди умирают", - рассказал актер.

Пирс надеется, что из этой жуткой ситуации человечество все же извлечет урок. Например, насколько хрупок наш мир и как внимательно к нему нужно относиться.

Пирс Броснан с женой и сыновьями

Карантин Пирс проводит вместе со своей женой Кили Шэй в их доме на Гавайях. Ради того, чтобы в это сложное время находится с семьей, актер приостановил все свои рабочие проекты.