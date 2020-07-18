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Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса

Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса

Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса
12:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Семья звезды Болливуда Айшварии Рай Баччан, и сама бывшая "Мисс Мира тоже, заразились коронавирусом. У актрисы и ее 8-летней дочери симптомов не проявлялось, поэтому они находилась в самоизоляции дома.

На днях у Айшварии и ее дочери началась одышка. Чтобы не подвергать себя и ребенка опасности, актриса и ее дочь решили лечь в больницу под контроль врачей.

Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Мумбаи.

Супруг Айшварии актер Абхишек Баччан и его отец -  болливудская звезда Амитабх Баччан, лежат в больнице с первых дней заражения COVID-19. Как сообщил Абхишек Баччан, болезнь проходит у них в легкой форме.

Звезда "Дикой розы" стал жертвой COVID-19

Айшвария Рай Баччан - известная индийская актриса, которая за свою актерскую карьеру сыграла в более 50 фильмах, а ленты "Разум и чувства" и "Азарт любви" сделали ее популярной и за пределами Индии. В 19 лет она победила на конкурсе красоты "Мисс мира — 1994" и стала послом доброй воли UNAIDS. В 2003-м индийская актриса вошла в состав членов жюри Каннского кинофестиваля, что было беспрецедентным случаем в его истории.

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Айшвария Рай, Актриса, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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