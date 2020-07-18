"У меня тут своя Тина Кунаки": Потап показал, как нужно отдыхать настоящему мужчине (Фото)

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко на своей официальной странице в Инстаграм часто публикует личные фотографии и делится трогательными моментами со своей супругой, певицей Настей Каменских. Так, несколько часов назад Потап показал, как проводит выходной с красавицей-женой.

На фото продюсер предстал полуобнаженным и мокрым торсом лежит на полотенце на траве, а рядом сидит Настя в сексуальном бикини с кружевом и наслаждается солнечными лучами. На лице певицы нет макияжа. Волосы Каменских собраны в высокий пышный пучек.

"У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель", - написал под фото ПТП.

Компанию звездным супругам составил их домашний питомец по кличке Мими.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Jul 18, 2020 at 3:37am PDT

Поклонники не смогли пройти мимо фото и засыпали Потапа с Настей различными комментариями. Некоторые подписчики написали, что Алексей на снимке пытался скрыть беременный живот Каменских.