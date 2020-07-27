Настя Ивлеева рассказала, как она и ее супруг Элджей заразились COVID-19

Блогер рассказала, как она себя сейчас чувствует, а также о том, как коронавирусная инфекция впервые проявила себя в их семье.

В воскресенье, 26 июля, Настя Ивлеева рассказала, что они с супругом заразились коронавирусом.

Позже в своем Instagram звезда "Орла и Решки" поделилась более подробной информацией о случившемся.

По словам знаменитости, первым недомогание почувствовал ее муж Элджей, который со временем потерял вкус.

"Корона появилась как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды", – написала Настя в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 26 Июл 2020 в 5:54 PDT

Настя также отметила, что такие же симптомы позже появились и у отца ее мужа, что заставило всех сдать тест на COVID-19.

"Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники", – добавила блогерка.

На данный момент вся семья находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Отметим, что поделиться такой новостью со своими подписчиками Настя решила потому, что теперь она обязана сидеть дома минимум две недели и это все бы заметили.

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