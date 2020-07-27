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Настя Ивлеева рассказала, как она и ее супруг Элджей заразились COVID-19

Настя Ивлеева рассказала, как она и ее супруг Элджей заразились COVID-19
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Блогер рассказала, как она себя сейчас чувствует, а также о том, как коронавирусная инфекция впервые проявила себя в их семье.

В воскресенье, 26 июля, Настя Ивлеева рассказала, что они с супругом заразились коронавирусом.

Позже в своем Instagram звезда "Орла и Решки" поделилась более подробной информацией о случившемся.

По словам знаменитости, первым недомогание почувствовал ее муж Элджей, который со временем потерял вкус.

"Корона появилась как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды", – написала Настя в посте. 

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Настя также отметила, что такие же симптомы позже появились и у отца ее мужа, что заставило всех сдать тест на COVID-19.

"Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники", – добавила блогерка.

Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19

На данный момент вся семья находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Отметим, что поделиться такой новостью со своими подписчиками Настя решила потому, что теперь она обязана сидеть дома минимум две недели и это все бы заметили.

Напомним, Сергей Притула показал фото из аэропорта "Борисполь" и признался, что очень соскучился за внутренними перелетами.

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Настя Ивлеева, Элджей, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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