"Берегите себя и своих родных": Ольга Фреймут заболела коронавирусом

О своем диагнозе украинская телеведущая рассказала своим поклонникам в Instagram. Ольга Фреймут решила сразу сообщить всем своим контактным лицам о подтвержденном Covid-19.
Она не знает где и как заразилась коронавирусом. Сейчас телеведущая соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Ольга призывает всех подписчиков не игнорировать рекомендаций МОЗ и соблюдать все меры осторожности.
"Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус — это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных", — написала Фреймут.
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Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила. Дякую всім за теплі слова підтримки. Нехай береже Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюсь до вас з проханням - не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус - це не жарти, він поряд. Будьте здоровими. Бережіть себе та своїх рідних.
Также телеведущая сообщила, что приостановила работу на всех своих проектах. Так, что ее участие в проекте "Танцы со звездами" под вопросом.