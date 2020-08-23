"Берегите себя и своих родных": Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Ведущая прошла тест на Covid-19 и получила положительный результат.

О своем диагнозе украинская телеведущая рассказала своим поклонникам в Instagram. Ольга Фреймут решила сразу сообщить всем своим контактным лицам о подтвержденном Covid-19.

Она не знает где и как заразилась коронавирусом. Сейчас телеведущая соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Ольга призывает всех подписчиков не игнорировать рекомендаций МОЗ и соблюдать все меры осторожности.

"Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус — это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных", — написала Фреймут.

Также телеведущая сообщила, что приостановила работу на всех своих проектах. Так, что ее участие в проекте "Танцы со звездами" под вопросом.