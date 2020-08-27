"Мы на самоизоляции": Сергей и Снежана Бабкины обнаружили у себя COVID-19

Знаменитая украинская семья Сергей и Снежана Бабкины сообщили своим поклонникам, что они заразились коронавирусной инфекцией.

Харьковский музыкант и актер Сергей Бабкин, и его жена Снежана получили получили положительные тесты на COVID-19.

Об этом Бабкин сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19", - сообщил Сергей.

View this post on Instagram A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on Aug 27, 2020 at 12:55am PDT

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

Как сообщалось ранее, на коронавирус недавно также заболели актриса "Квартала 95" Елена Кравец и телеведущая программы новостей Маричка Падалко.