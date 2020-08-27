"Мы на самоизоляции": Сергей и Снежана Бабкины обнаружили у себя COVID-19

Харьковский музыкант и актер Сергей Бабкин, и его жена Снежана получили получили положительные тесты на COVID-19.
Об этом Бабкин сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.
"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19", - сообщил Сергей.
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Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.
Как сообщалось ранее, на коронавирус недавно также заболели актриса "Квартала 95" Елена Кравец и телеведущая программы новостей Маричка Падалко.