"Первый шаг на паркет уже сделан": Олег Винник страстные фото с Аленой Шоптенко

Популярный певец активно готовится покорять публику на паркете развлекательного шоу "Танцы со звездами".

Олег Винник показал, как они с его партнершей Еленой Шоптенко готовятся к новому сезону шоу "Танцы со звездами", который стартует в воскресенье, 30 августа.

На своей официальной странице в Инстаграм певец показал черно-белые фото в танцевальном зале.

"Ну что ж, обратного пути нет. Первый шаг на паркет уже сделан. Место, где нужно отдаваться на полную - душой и телом. Когда ты танцуешь, ты максимально открыт", - написал Винник.

View this post on Instagram A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 26, 2020 at 7:51am PDT

Напомним, участниками нового сезона "Танцев со звездами" 2020 года стали Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Слава Каминская, Алексей Завгородний, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.

Как сообщалось ранее, 31 июля Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский".