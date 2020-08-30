Ничуть не хуже покупных: как приготовить эфирное масло дома

Из разных частей растений готовят косметические масла с натуральным ароматом и целебными свойствами.

Масла из цветов готовят в период их максимального цветения. Лепестки собирают утром, после высыхания росы. Масла из корней растения делают осенью после хорошего вызревания сырья. Из ароматных, жгучих специй получают лечебные масла.

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Розовое масло

Лепестки роз измельчают и помещают в эмалированную емкость, заливают смесью воды с рафинированным оливковым маслом в пропорции 1:1. Лепестки должны покрыться жидкостью полностью.

Посуду помещают на небольшой нагрев для постепенного выпаривания. Готовность масла достигается после полного исчезновения воды. Оно питает и омолаживает кожу лица и тела, подходит для добавления в косметические продукты.

Использовать можно не только лепестки роз, но и цветочки или бутончики шиповника. Категорически не рекомендуется брать розы, которые подвергались обработке химикатами.

Имбирное масло

Его используют для массажей, лечения растяжек и целлюлита, при бронхитах, втирают в больные суставы. Масло обезболивает, улучшает пищеварение, обеззараживает, тонизирует, ускоряет рост волос.

Кусочек свежего корня имбиря длиной 8-10 см нужно очистить и измельчить на терке, поместить в посуду из термостойкого стекла и залить стаканом оливкового масла. Нагреваем на водяной бане в течение часа, даем маслу остыть и процеживаем. Переливаем в стерильную сухую бутылочку.

Удобно готовить масло в мультиварке, установив температуру не выше 70-90 градусов.

Масло из острого перца

Такое масло находит применение при болях в суставах, для ускорения роста волос и в кулинарии.

Острый красный перец нужно вымыть, обсушить и перекрутить на мясорубке. При работе обязательно защищаем руки перчатками. Заливаем 1 часть перца 2 частями растительного масла. Оставляем в темном месте для настаивания на 7 дней. Вооружившись перчатками, процеживаем масло и отжимаем жмых.

Жмых в дальнейшем можно использовать для маринадов, заправок, аджики. Масло — для растирания суставов.

Лавандовое масло

Универсальное масло из сухих цветков лаванды подходит для ухода за кожей, укрепляет ногти и волосы, обладает лечебными свойствами. Оно помогает бороться с бессонницей и головной болью, нормализует гормональный фон у женщин.

Стеклянную банку заполняем свежими цветами или цветами с веточками лаванды. Заливаем любым очищенным растительным маслом. Плотно укупориваем и помещаем в темное место. Настаиваем 1-2 месяца.

Сухие цветки лаванды заливают оливковым маслом в соотношении 1:2. Измельчают, взбивая блендером вместе с маслом. Помещают в посуду из темного стекла и отправляют на солнечное окно. В прохладную погоду масло раз в сутки опускают в емкость с водой, подогретой до 40 градусов. Настаивают от 1 до 1,5 месяцев.

Масло из бархатцев для хорошего зрения

Для приготовления масла используют цветки темного цвета, в которых много лютеина. Это средство помогает глазам, служит профилактикой катаракты и глаукомы.

Лепестками бархатцев заполняют стеклянную баночку. Растительное масло, лучше оливковое, слегка подогревают на водяной бане. Теплым маслом заливают цветы. После остывания укупоривают крышкой и настаивают в темном месте неделю.

Принимают по чайной утром или вечером. Можно таким маслом заправить утреннюю порцию салата.