Снежана Бабкина излечилась от COVID-19: "Прощай Корона Queen"

Напомним, 27 августа Снежана и Сергей сообщили, что у них обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Супруги лечилось в домашних условиях, однако круглосуточно состояние контролировал врач.
И вот в пятницу, 4 сентября, Бабкина сообщила на своей официальной странице в Инстаграм о том, что вылечилась от коронавируса, а также сообщила, что что ее известный супруг сдаст повторный тест на коронавирус только через несколько дней.
"Это опыт пройден. Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте Здоровенькими!" - написала Снежана в соцсети.
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Стоит отметить, что незадолго до выявления коронавируса у звездной четы, Сергей Бабкин принял участие в попурри "Музыкальная история Украины" на День независимости в Киеве. На мероприятии присутствовали практически все представители украинского шоу-бизнеса.
Как сообщалось ранее, Сергей Бабкин поздравил супругу с необычной годовщиной. А также рассказал, как он с женой распределяют домашние обязанности.