Снежана Бабкина излечилась от COVID-19: "Прощай Корона Queen"

35-летняя жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками радостной новостью. Она выздоровела от коронавирусной инфекции.

Напомним, 27 августа Снежана и Сергей сообщили, что у них обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Супруги лечилось в домашних условиях, однако круглосуточно состояние контролировал врач.

И вот в пятницу, 4 сентября, Бабкина сообщила на своей официальной странице в Инстаграм о том, что вылечилась от коронавируса, а также сообщила, что что ее известный супруг сдаст повторный тест на коронавирус только через несколько дней.

"Это опыт пройден. Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте Здоровенькими!" - написала Снежана в соцсети.

View this post on Instagram A post shared by МУЗА СНЕЖАНА БАБКИНА (@snezhana_babkina) on Sep 4, 2020 at 9:26am PDT

Стоит отметить, что незадолго до выявления коронавируса у звездной четы, Сергей Бабкин принял участие в попурри "Музыкальная история Украины" на День независимости в Киеве. На мероприятии присутствовали практически все представители украинского шоу-бизнеса.

Как сообщалось ранее, Сергей Бабкин поздравил супругу с необычной годовщиной. А также рассказал, как он с женой распределяют домашние обязанности.