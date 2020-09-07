"Я коронавирусный": Никита Ломакин заболел COVID-19

Новой жертвой вируса стал молодой исполнитель Никита Ломакин. Артист признался, что никаких симптомов болезни не ощущает и чувствует себя прекрасно.
Об этом Никита сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.
"Я коронавирусный. Чувствую себя более чем отлично... если бы не сделал тест даже и не понял бы что болею...", - написал экс-участник шоу "Х-Фактор".
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Также Ломакин признался, что очень удивился, когда у него обнаружили Covid-19. По словам артиста, он переносит болезнь в легкой форме. Кроме температуры в 37,3 у молодого человека больше не наблюдается никаких настораживающих симптомов.
Как сообщалось ранее, 4 сентября жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила, что излечилась от коронавируса.