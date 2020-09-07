"Я коронавирусный": Никита Ломакин заболел COVID-19

22-летний украинский певец сообщил о заражении коронавирусной инфекцией.

Новой жертвой вируса стал молодой исполнитель Никита Ломакин. Артист признался, что никаких симптомов болезни не ощущает и чувствует себя прекрасно.

Об этом Никита сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.

"Я коронавирусный. Чувствую себя более чем отлично... если бы не сделал тест даже и не понял бы что болею...", - написал экс-участник шоу "Х-Фактор".

View this post on Instagram A post shared by NIKITA LOMAKIN (@nikitalomakinofficial) on Sep 7, 2020 at 1:38am PDT

Также Ломакин признался, что очень удивился, когда у него обнаружили Covid-19. По словам артиста, он переносит болезнь в легкой форме. Кроме температуры в 37,3 у молодого человека больше не наблюдается никаких настораживающих симптомов.

Как сообщалось ранее, 4 сентября жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила, что излечилась от коронавируса.