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"Я коронавирусный": Никита Ломакин заболел COVID-19

"Я коронавирусный": Никита Ломакин заболел COVID-19
Обновлено 19:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram
22-летний украинский певец сообщил о заражении коронавирусной инфекцией.

Новой жертвой вируса стал молодой исполнитель Никита Ломакин. Артист признался, что никаких симптомов болезни не ощущает и чувствует себя прекрасно.

Об этом Никита сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.

"Я коронавирусный. Чувствую себя более чем отлично... если бы не сделал тест даже и не понял бы что болею...", - написал экс-участник шоу "Х-Фактор".

 
 
 
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Также Ломакин признался, что очень удивился, когда у него обнаружили Covid-19. По словам артиста, он переносит болезнь в легкой форме. Кроме температуры в 37,3 у молодого человека больше не наблюдается никаких настораживающих симптомов.

Как сообщалось ранее, 4 сентября жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила, что излечилась от коронавируса.

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Коронавирус, Никита Ломакин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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