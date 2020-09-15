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Оксана Марченко: "Доля в "1+1" позволяет мне раздражать людей, которые там работают"

Оксана Марченко: "Доля в "1+1" позволяет мне раздражать людей, которые там работают"
22:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская телеведущая рассказала в интервью КП о медиарынке, фильме "Я буду танцевать", отдыхе в Крыму, детях и независимости. Не было никаких табу насчет вопросов или тем.

- Оксана, как COVID-19 повлиял на вашу работу и жизнь?

- Повлиял, наверное, как на всех. Пришлось сделать паузу, побыть на карантине.

- Планируете новые проекты? Не хотели бы попробовать себя еще в информационном вещании - например, на ZIK, "112 Украина" или Newsone?

- Это давно пройденный этап, даже не знаю, почему вы меня отправляете в телевизионные "ясли" - я вышла оттуда 20 лет назад. Я работаю сейчас над новым проектом, и это очень серьезная работа другого уровня.

- Вопрос, который в последнее время очень много и по-разному обсуждался: зачем вам доля в "1+1"? На что доля в 24,65 % вам позволяет влиять?

- Позволяет раздражать людей, которые там работают и считают себя "журналистами", - каждый день они просыпаются с мыслью, что работают у меня. Надеюсь, однажды у них проснется и совесть.

- Вы лично какой канал смотрите?

- "Дискавери". Правда, это иногда напоминает украинские реалии, но мир животных мне все же нравится больше.

- А хотели бы поруководить каналом или создать собственное СМИ? О чем бы оно было?

- Оно давно создано - это телевизионный продакшн "Омега ТВ". Почти за 20 лет снято много проектов, сотни серий "Имен", ряд социально-развлекательных шоу, реалити, документальных фильмов. Сейчас идет монтаж 10 серий нового цикла, который станет определенным откровением для зрителя.

"В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЕЩИ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ОБИДЫ"

- Фильм "Я буду танцевать" вышел 8 августа, и его посмотрели на данный момент больше 1,5 миллиона человек. Вы признавались, что он больше года пролежал на полке. Почему историю с "Танцами со звездами" решились рассказать только сейчас, в том числе и о кулуарных обсуждениях вашей личности на "плюсах"?

- Вообще не почему… Это подарок моим подписчикам в Instagram и Youtube. Там много умных и интересных людей, они давно просили меня рассказать об этом.

- Одна из ваших фраз, сказанная в этом фильме: "Я перестала бояться говорить о личном, о своих переживаниях". Что изменилось, какие сенсации вы оставили за кадром?

- Да, за кадром осталось много сенсаций. Но люди, которые знают, о чем я промолчала, никогда не смогут жить спокойно. Им нужно пойти покаяться Богу, чтобы очистить совесть. Я их простила.

В жизни есть вещи важнее, чем обиды. А фильм о том, как я преодолевала трудности, и о том, что нет ничего невозможного. Это может быть полезным и мотивирующим для кого-то.

- Рассказывая о вас, танцор Дима Жук признавался: "Если бы я не выводил ее из зоны комфорта, результата бы не было". Что для вас значит выйти из зоны комфорта?

- Трудности - это мои ступени вверх. Я не привыкла складывать лапки и сдаваться. И я благодарна людям, которые помогают мне двигаться вперед. Дима - один из них.

Оксана Марченко

Во время участия в проекте "Танцы со звездами" с партнером Дмитрием Чаплиным. Фото: Инстаграм Марченко

"НАЧИНАТЬ НУЖНО НЕ С КОНЦЕРТОВ"

- Одно из самых обсуждаемых светских событий за последнее время - концерт на День независимости 24 августа. Смотрели? И как вам?

- Я не смотрела этот концерт. А какую "независимость" праздновали? Страной продолжают управлять из-за океана, украинцы продолжают гибнуть, голодают старики, большинство семей еле-еле сводят концы с концами, миллионы наших граждан ищут работу за пределами страны, чтобы прокормить себя и близких, процветают коррупция и преступность. Вам не кажется, что не с концертов нужно начинать?

- Как вы относитесь к званиям "заслуженный" и "народный" артист, которые сейчас в большом количестве раздает президент?

- Думаю, это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами.

- А к походам артистов и звезд шоу-бизнеса в политику? Все-таки это люди, которым доверяют. Но имеет ли это потом смысл?

- Людям виднее… Есть такое предание: люди плачут - им повышают налоги, снова плачут - еще повышают, а вот когда начинают смеяться - значит, довольно, чтобы бунт не начался. Не знаю, наверное, еще не смеются, раз готовы платить страшные коммунальные платежи, терпеть издевательства и голосовать за клоунов и других околосценических персонажей.

Оксана Марченко

Оксана говорит, что иногда, чтобы перезагрузить свои мысли, нужно заполнить музыкой все пространство машины остановиться возле поля, чтобы заполнить душу красотой! Фото: Инстаграм Марченко

"Я В ПОЛИТИКЕ ДАВНЫМ-ДАВНО С МОИМ МУЖЕМ"

- В прошлом году, узнав о том, что СБУ якобы следит за вами и вашим мужем Виктором Медведчуком, вы сказали: "До сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в президенты". Это были эмоции или, правда, такие мысли были?

- Я говорила уже, что я в политике давным-давно с моим мужем. Ведь у политиков есть тыл, и он тоже важен. Даже во время Великой Отечественной войны у тыла был слоган: "Все для фронта - все для победы!" В нашей семье так же. В данном случае победой я считаю возрождение Украины и восстановление ее независимости и суверенитета.

- Готовы попробовать себя в политике? Под какими лозунгами пойдете?

- "Долой колониальный гнет!", "Нет рабству!", "Жизнь каждой украинки имеет значение!".

- В отпуск в Крым вам не тяжело было ехать? Почему Крым, когда вы можете позволить себе любую страну мира?

- А почему бы нам не отдыхать на родине? Меня даже удивляет ваш вопрос. Мы любим Крым, я считаю его одним из лучших мест для отдыха в мире.

- Меня очень зацепило ваше видео, снятое в августе прошлого года, когда вас снимала дочь Даша на пробежке. "И как бы мне ни было тяжело сейчас - я не сдамся, - говорите вы. - Хотя бы для того, чтобы когда-нибудь, когда мою девочку посетит мысль отступить или снизить темп, она сказала себе: "Я сильная, как моя мама. Я все смогу!" Что за тяжести, что сильнее всего "болит"?

- Я не стану исповедоваться, но жизнь каждого человека не так проста, как кажется. Новый день дарит вызовы и испытания. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Хочу для них быть примером стойкости, честности, мужества, чтобы в тяжелые периоды сомнений, разочарований и потерь у них был мой пример: никогда не сдаваться. Лучшее лекарство для тела - бег, а для души - обращение к Богу.

- Вы - человек спортивный, судя по Инстаграму. Сколько времени в сутки уделяете своей форме?

- Я тренируюсь 5-6 раз в неделю, исключение - съемочные дни.

- А как относитесь к пластическим операциям?

- Нормально. Не стоит только путать операции для "улучшения" чего-то и операции по медицинским показаниям. Например, многие женщины после кесарева сечения знают о проблеме с кожей над швом. Ее нельзя никак убрать: ни тренировкой, ни диетами - ее можно решить только пластикой. Но это отдельная тема. Надеюсь, в одном из моих фильмов поговорим об этом.

- Вы редко даете интервью, но они хорошо цитируются. Какой вопрос вам задают чаще всего?

- Вы пойдете в политику?

 Оксана Марченко

С мужем Виктором Медведчуком. Фото: Инстаграм Марченко

"БАН - ЭТО ТАКОЙ ИНСТАГРАМНЫЙ "АДИК"

- Недавно вы показали в соцсетях фотографию старшего сына Богдана в день его 23-летия. Как он относится к такой популярности? Он разрешает публиковать свои фотографии? Некоторые дети относятся к этому скептически, причем чем старше ребенок, тем больше запретов.

- Да, это правда. Мои дети не любят такие публикации, и я стараюсь не злоупотреблять их терпением. Я уважительно отношусь к их нежеланию "публичности" - с тех пор как они стали говорить об этом. В большей степени это касается дочери. Когда она сочтет нужным, будет рассказывать о своей жизни, но это будет ее решение.

- А Даша не хочет? Есть ли у нее свои страницы в соцсетях?

- Я не знаю об этом, но, думаю, она пригласит меня в друзья, если откроет свой микроблог. Проблема в том, что за нами пристально следят разные люди, и не у всех по отношению к семье добрые намерения, поэтому мои дети в этом смысле "дуют на воду" - слишком много им пришлось узнать о "преследовании за политические взгляды".

- Не страдают ли Богдан и Даша от нападок в ваш адрес и адрес мужа? И вы сами как разграничиваете политику и личную жизнь?

- Они все понимают, у них есть свое мнение обо всем об этом. Сейчас, когда сын и дочь повзрослели и психологически окрепли, страдают несколько меньше, но душевных переживаний никто не отменял. Грязи в наш адрес льется так же много. Но Бог всем судья. Надеюсь, что моим детям выпало это испытание, чтобы стать крепче, мужественнее и милосерднее.

Оксана Марченко

Фото с Богданом телеведущая разместила в день его 23-летия 27 августа. Фото: Инстаграм Марченко

- Многих баните в соцсетях? Есть ли за что?

- Бан - это такой инстаграмный "адик", я без сожаления отправляю туда всей "чертей", где им и место.

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Интервью, Оксана Марченко.

Автор:

Телеграф
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