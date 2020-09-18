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"Наши тесты негативные": Владимир Остапчук и его невеста побороли Covid-19

"Наши тесты негативные": Владимир Остапчук и его невеста побороли Covid-19
20:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинский телеведущий Владимир Остапчук вылечился от коронавируса. Поборола Covid-19 и невеста шоумена, нотариус Кристина Горняк.

Владимир Остапчук поделился хорошими новостями. Результат его контрольного ПЦР-теста оказался негативным.

Такой же результат получила и его возлюбленная ведущего - нотариус Кристина Горняк.

Радостной новостью влюбленные поделились в своих Instagram Stories.

"Мы с Кристиной ликуем. Наши тесты негативные. Мы здоровы", - сообщил Остапчук, а в доказательство своих слов показал фото результата анализа.

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Владимир Остапчук заболел коронавирусом 4 сентября. У него поднялась высокая температура, позже подключились другие симптомы, характерные для нового вируса, в том числе и потеря обоняния.

"Первые пять дней был чистый ад. Температура 39.6, приступы кашля, нет вкуса, запаха, ужаснейшая усталость", - описывал свое состояние шоумен.

Кристина Горняк болела в легкой форме, но обоняние к ней до сих пор не вернулось. Девушка сдала повторный ПЦР и он, как и первый тест, оказался отрицательным.

Из-за коронавируса пара отложила свадьбу, которая была назначена на 1 октября. Новую дату торжества влюбленные пока не объявили.

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Ведущий, Коронавирус, Владимир Остапчук, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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