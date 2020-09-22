Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19

Несмотря на ослабление карантинных мер в стране, пандемия COVID-19 не отступает. В список зараженных коронавирусом часто попадают и украинские селебрити. Кто уже победил болезнь - узнайте в нашем материале.

Владимир Остапчук

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк в начале этого месяца "подхватили" COVID-19 и вот буквально несколько дней назад поделились радостной новостью - болезнь ушла.

Владимир Остапчук заболел коронавирусом 4 сентября. У него поднялась высокая температура, позже подключились другие симптомы, характерные для нового вируса, в том числе и потеря обоняния.

"Первые пять дней был чистый ад. Температура 39.6, приступы кашля, нет вкуса, запаха, ужаснейшая усталость", - описывал свое состояние шоумен.

Кристина Горняк болела в легкой форме. Девушка сдала повторный ПЦР и он, как и первый тест, оказался отрицательным.

Из-за коронавируса пара отложила свадьбу, которая была назначена на 1 октября. Новую дату торжества влюбленные пока не объявили.

Елена Кравец

25 августа стало известно, что актриса телепроектов "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец заболела коронавирусом. В связи с этим звезде пришлось отказаться от съемок нового сезона шоу.

Уже через пять дней в своем Instagram-аккаунте 43-летняя Кравец сообщила, что у нее отрицательный тест на COVID-19. Она также поблагодарила фанов и родных за поддержку.

Елена Зеленская

В середине лета жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19. 3 июля супругу президента Украины Владимира Зеленского выписали из больницы.

Первая леди страны Елена Зеленская поделилась воспоминаниями и рассказала, как переболела коронавирусной инфекцией.

Супруга президента рассказала, что в начале болезни не было никаких симптомов. Уже в самый разгар ее болезни, стало известно, что заболел и сын Кирилл. По ее словам, он перенес заболевание в легкой форме, с незначительным повышением температуры.

Сергей и Снежана Бабкины

Получили получили положительные тесты на COVID-19 также и харьковский музыкант и актер Сергей Бабкин, и его жена Снежана.

Узнав об этом они тут же самоизолировались и начали курс лечения. Вскоре знаменитости преодолели недуг.

"Это опыт пройден. Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте Здоровенькими!" - написала Снежана Бабкина в своем Instagram.

Дарья Петрожицкая

В список переболевших COVID-19 попала также и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Из-за недуга она не смогла выйти на паркет развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020" и вынуждена была прервать съемки в сериале "Папик 2".

Дарья рассказала, как протекала у нее болезнь - а протекала она в тяжелой форме. Дарья Петрожицкая сравнила вирус с гриппом, отметив что он похож на "тяжелый грипп, но еще тяжелей".

Маричка Падалко

Украинская телеведущая Маричка Падалко и ее двое детей тоже стали жертвами COVID-19. Муж и младшая дочь не заразились.

Телеведущая рассказала о симптомах коронавируса, который перенесла в начале августа. Она подробно описала симптомы, пожаловалась на трудности диагностики и рассказала о лечении инфекции.

Она воздержалась от поучений, ведь взрослые люди сами ответственны за свое здоровья, но все же напомнила, что носить маски - это простая рекомендация, которая может сдержать одновременную навалу больных, которая может начаться в новом учебном году

Ольга Фреймут

Еще одна украинская телеведущая, Ольга Фреймут, заболела COVID-19 перед самым шоу "Танцы со звездами 2020", в котором она заявила об участии. Стоит отметить, что Ольга Фреймут заболела одновременно с партнером по шоу Ильей Падзиной.

Несмотря на недуг, они оба продолжали репетиции дома у Ольги, а для съемок танцев у нее во дворе были установлены настоящий паркет и аппаратура для видеокамер. Женщина и танцор болели больше двух недель, и сейчас полностью выздоровели. Из симптомов Ольгу беспокоили головные боли, повышенная темпертатура, исчезли запахи.

В конце хотим отметить, что от коронавируса не застрахован никто. Поэтому просим Вас придерживаться правил, установленных Минздравом, чтобы не подхватить COVID-19.

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