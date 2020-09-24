"До 40% поражения легких": у мужа Камалии начались осложнения от коронавируса

Украинская певица, которая и сама заболела Covid-19, сообщила, что у ее супруга, миллиардера Мохаммеда Захура, начались осложнения от болезни.

Семья Камалии уже больше двух недель борется с коронавирусом. На 16 день болезни ее мужу стало хуже: поднялась высокая температура, появилась слабость и головокружение.

Об этом певица рассказала в прямом эфире, который провела у себя на страничке в Фейсбуке.

Как только Мохаммеду стало плохо, они отправились в больницу. Там ему сделали повторное КТ, которое показало, что легкие мужчины поражены уже не на 25, а на 40%. Миллиардеру назначили новое лечение и отпустили домой. Артистка отметила, что если мужу не станет легче до пятницы, то госпитализация неизбежна.

"Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения легких!" - рассказала Камалия.

В отличии от состояния мужа, сама певица идет на поправку, но полностью симптомы еще не исчезли.