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За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект

За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект
08:19 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм
На пятом выпуске популярного танцевального шоу "Танців з зірками" ведущие объявили, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом.

В прямом эфире программы звезды рассказали, что заболели коронавирусной инфекцией.

Певец сообщил, что чувствует сильную слабость, у него двухсторонняя пневмония. 

На вопрос Тины Кароль, когда он сможет вернуться на паркет, Винник ответил: "Завтра у меня повторное обследование, снова КТ, снова тест. Это очень важно, так как я четвертые сутки принимаю антибиотики и я не чувствую улучшения самочувствия".  

Партнёрша Винника по паркету Алена Шоптенко отметила, что это очень серьезная болезнь. Она чувствует себя плохо, у нее температура и ужасный кашель. 

Напомним, что в 4 выпуске  "Танців з зірками" Олег Винник и Елена Шоптенко выступили не на паркете шоу. Пара продемонстрировала эффектную постановку во время гастролей артиста в Житомире.

В комментариях поклонники сочувствую паре и желают скорейшего выздоровления. Но есть и такие пользователи, которые против записанных выступлений, а также заявляют, что больше не будут голосовать за пару №14.

Некоторые пользователи отметили, что уже вся студия заразная и забеспокоились за самого пожилого судью шоу - Григория Чапкиса, которому 90 лет. 

Стоит отметить, что Олег Винник и Елена Шоптенко стали не первыми участниками шоу, у которых диагностировали коронавирус.

В первую неделю шоу на паркет не вышло сразу двое звездных участников. Ольга Фреймут и Илья Падзина признались, что заболели COVID-19 и самоизолировались от родных в роскошном имении. Именно там пара станцевала две постановки, показав, что сдаваться не собирается.

В то же время лечились и одновременно выступали - Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Первый прямой эфир они пропустили, ведь врачи запретили Даше нагрузки. А вот второй, пара пропускать не захотела и, взяв пример с Ольги Фреймут и Ильи, дистанционно станцевала ритмичный джайв.

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Танцы со звездами, Олег Винник, Елена Шоптенко.

Автор:

Телеграф
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