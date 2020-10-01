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Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Звезда ситкома "Одного разу під Полтавою" заболела коронавирусом спустя месяц после родов

Звезда ситкома "Одного разу під Полтавою" заболела коронавирусом спустя месяц после родов
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Не обошел коронавирус и еще одну звездную украинскую семью. О неутешительном диагнозе сообщила актриса комедийного сериала "Одного разу під Полтавою" - Анна Саливанчук.

Актриса написала на своей странице в Инстаграм, что первый коронавирусом заболел ее муж, продюсер студии "Квартал 95" Александр Божков.  Анна рассказала, что сначала у него была температура и ломота, а на следующий день симптомы появились уже и у нее. Вероятно от супруга Анна и заразилась.

"На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание", - написала Саливанчук. 

Напомним, что Анна Саливанчук месяц назад родила сына. В своем посте она также отметила, что кормящей маме нелегко вести борьбу с недугом. Актриса пока сбивает температуру разными жаропонижающими, принимает витамин С и полоскает горло. 

Анна отметила, что в нашей стране большая беда с тестами на Covid-19. Даже если у тебя есть деньги, тебе все равно нужно ждать по 5 дней свободного места.

"Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить", - написала актриса.

 
 
 
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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

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В комментариях поклонники актрисы засыпали ее словами поддержки и советами - "Надіюсь, все пройде швидко і без ускладнень. Виліковуйтесь", "Поправляйтесь!!! Скорейшего выздоровления", "Скорейшего выздоровления, держитесь", "Пусть все пройдет легко! Выздоравливайте!", "Главное не кормите сейчас малыша грудным молоком. При высокой температуре нельзя этого делать. Удачи, крепкого здоровья вам и вашей семье!".

Также, не обошлось и без отрицательных комментариев. Некоторые считают, что многие актеры могут "выпендриваться" этим - "Это название уже как брэнд одежды!Что-то "модно"стало публичным людям болеть на covid,есть о чём в новостях рассказать", "Просто кто то решыл выпендрится и назвал Короновирусом".

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Актриса, Коронавирус, Анна Саливанчук, Covid-19, Александр Божков.

Автор:

Телеграф
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