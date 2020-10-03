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Суббота, 03.10.2020
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"Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
Алена Шоптенко рассказала о симптомах коронавируса и борьбе с болезнью

"Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"

"Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко поведала о своем состоянии и симптомах коронавируса.

Алена Шоптенко, которая вместе с певцом Олегом Винником подхватила коронавирусную инфекцию, на своей официальной странице в Инстаграм опубликовала новый пост, в котором пожаловалась на свой иммунитет, а также расписала о симптомах болезни.

Алена призналась, что каждый год она болеет гриппом. Однако теперь сообщила, что коронавирус нельзя сравнить ни с одним другим вирусом: "Сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо".

 
 
 
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Также по словам хореографа, у нее полностью пропало обоняние. Единственный продукт, который Шоптенко может кушать для вкуса - это грейпфрут. "Хотя я никогда их не любила", - признается звезда.

Чем будут удивлять новые "Танці с зірками": секреты шестого эфира

Напомним, что из-за коронавируса участники Алена Шоптенко и Олег Винник пропустили пятый эфир "Танцев со звездами-2020". Будет ли пара принимать участие в новом выпуске - узнаем в воскресенье в прямом эфире в 21:00 на телеканале "1+1".

Как сообщалось ранее, коронавирус перенесли также другие участники шоу - пары Ольги Фреймут и Илья Падзина и Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

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Коронавирус, Алена Шоптенко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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