Коронавирус нарушил планы: Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей

Герцог и герцогиня Сассекские не будут проводить Рождество вместе с другими членами королевской семьи, а проведут праздник в своем новом доме в Калифорнии.

Кэти Николл, эксперт по вопросам королевской семьи, сообщила, что свое первое Рождество на родине Меган Маркл они "ждут с нетерпением".

К своим королевским родственникам пара присоединится уже после рождественских праздников. Их пребывание в Великобритании в Сандрингемском замке как раз станет их двухнедельной самоизоляцией, перед предстоящим судом против таблоида Mail on Sunday, которые назначен на 11 января.

Отметим, что это второе Рождество, которое пара проведет не в Великобритании. В прошлом году принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи провели праздники в Канаде с матерью Меган.

Также, Кэти Николл отметила, что эта новость очень расстроит королеву Елизавету, которая уже почти год не видела своего внука Гарри и правнука Арчи.

Напомним, что ранее герцоги Сассекские появились на официальных снимках для нового выпуска журнала TIME.

Также "Телеграф" ранее сообщал о том, что королевский биограф раскразал, что супруга принца Гарри жаждет стать самым известным человеком в мире.