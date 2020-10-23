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Анна Ризатдинова и Мишель Андраде вернуться на паркет: чем удивит новый эфир "Танців з зірками"

Анна Ризатдинова и Мишель Андраде вернуться на паркет: чем удивит новый эфир "Танців з зірками"
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В воскресенье, 25 октября, выйдет 9 выпуск самого танцевального шоу страны – «Танці з зірками». Чем будет удивлять новый эфир, читайте далее.

На паркет «Танцев со звездами» вернутся участники предыдущих сезонов шоу. Об этом объявили организаторы проекта на своей странице в Инстаграм.

«В это воскресенье в эфире 1 + 1 тебя ждет невероятный «Вечер выпускников-трио», в котором пары будут поражать совместными танцами с экс-участниками предыдущих сезонов» - написали создатели шоу.

Вместе с участниками нового сезона на паркет выйдут - Ольга Сумская, Анна Ризатдинова, Иракли Макацария, Евгений Кот, Даниель Салем и Мишель Андраде. С кем будут танцевать «выпускники» пока не известно, организаторы только опубликовали «намеки» на будущие трио.

Актриса Ольга Сумская принимала участие в «Танцах со звездами» еще 14 лет назад. Она стала участницей первого премьерного сезона «Танцев».

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Боливийская красавица Мишель Андраде снова появится в сезоне 2020 года, только теперь будет не петь, а танцевать.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Суперфиналистка прошлого сезона Анна Ризатдинова возвращается тоже. На своей страничке в Инстаграм она написала, что уже была на первых тренировках и познакомилась с парой.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Иракли Макацария с кресла судьи также переместится на паркет.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Секс-символ прошлого сезона Даниель Салем также покажет, не потерял ли он форму за время без проекта. На страничке в Инстаграме Даниель опубликовал несколько сториз с репетиций.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Танцор Евгений Кот в новом выпуске тоже будет танцевать. Ранее, он был ведущим балкона.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

К судьям на этой неделе присоединится телеведущая Маша Ефросинина. Отметим, что это уже второе появление ведущей в этом сезоне - она была ведущей балкона.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Напомним. в восьмом выпуске талант-шоу "Танцы со звездами-2020" проект покинула пара Позитив и Юлия Сахневич.

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Все по теме:

Шоу, Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Ольга Сумская, Иракли Макацария, Танці з зірками, Мишель Андраде, Евгений Кот, Даниэль Салем.

Автор:

Телеграф
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