"Такой подлянки не ожидала". Божена Рынска пожаловалась на редкий симптом коронавируса

Российский блогер и журналист Божена Рынска заболела коронавирусом, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

Божена активно ведет блог на страничке, где активно рассказывает о протекании у нее COVID-19.

О новом обнаруженном у себя симптоме блогер написала в новом посте – у нее началась бессонница. Рынска пожаловалась, что она долго работала над тем, чтобы засыпать в и просыпаться вместе с маленькой дочкой, но все ритмы опять откатились назад.

«3:30. Я не сплю. Хочу уснуть и не могу. Вот такой подлянки я от ковида не ожидала» - пишет журналистка, добавив что таблетки ей не помогают.

Божена Рынска - светский обозреватель, журналист, известный блогер, сотрудничавшая с «Коммерсантом», GQ, «Известиями», «Газетой.Ru».

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