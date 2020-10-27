Земфира заболела коронавирусом после концертов (видео)

Известная российская певица Земфира подцепила COVID-19. 44-летняя артистка почувствовала себя плохо, заметив симптоматику коронавируса, и тут же обратилась к врачам. Сдала тест и тот показал позитивный результат.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Госпитализировать Земфиру врачи не стали и сейчас певица находиться дома и лечится по рекомендациям врачей.

Отметим, что как только начался карантин, Земфира самоизолировалась у себя дома и объявила, что начала работу над новым альбомом. До этого она не выпускала новых пластинок 7 лет. Земфира сама строго соблюдала карантин, к чему также призывала и своих поклонников.

«Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — написала Земфира.

Также, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказывал, что его и Земфиру приглашали выступить «на какие-то барвихи», однако исполнители отказались.

Однако позже, Земфира таки начала давать концерты. 6 сентября артистка выступила в рамках фестиваля Stereoleto.

А 26 сентября исполнительница дала концерт на Центральной площади Олимпийского парка на Гран-при России 2020 в Сочи, из-за которого на нее обрушилась волна критики. Возмущенные жители и эксперты отметили, что на концерте никто особо не соблюдал социальную дистанцию, да и о масках не все помнили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Земфира (@zemfiralive) 28 Сен 2020 в 12:23 PDT

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что российский блогер и журналист Божена Рынска сообщила о новом и редком симптоме коронавируса, который у себя обнаружила.