Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией
Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией
Губадлы 27 лет был в оккупации Армении: видео из освобожденного города в Карабахе
Губадлы 27 лет был в оккупации Армении: видео из освобожденного города в Карабахе
После выборов в Украине новая вспышка заболеваемости COVID-19
После выборов в Украине новая вспышка заболеваемости COVID-19
У Зеленского готовят мощное оружие против союзников России в Карабахе - СМИ
У Зеленского готовят мощное оружие против союзников России в Карабахе - СМИ

Земфира заболела коронавирусом после концертов (видео)

Земфира заболела коронавирусом после концертов (видео)
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная российская певица Земфира подцепила COVID-19. 44-летняя артистка почувствовала себя плохо, заметив симптоматику коронавируса, и тут же обратилась к врачам. Сдала тест и тот показал позитивный результат.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Госпитализировать Земфиру врачи не стали и сейчас певица находиться дома и лечится по рекомендациям врачей.

Отметим, что как только начался карантин, Земфира самоизолировалась у себя дома и объявила, что начала работу над новым альбомом. До этого она не выпускала новых пластинок 7 лет. Земфира сама строго соблюдала карантин, к чему также призывала и своих поклонников.

«Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — написала Земфира.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

привет. и привет . в эти странные дни , когда никто ничего не понимает . я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому , пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. сейчас больше ничего сделать не могу . хочу помогать старикам , хочу быть полезной . такое время наступило- как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время . пишу альбом , готов на две трети , но разве это важно сейчас ? нет . важно - сидеть дома , беречь близких. у нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете . но сейчас мы все должны замереть , чтобы выжить) ваша Земфира #земфира #zemfira

Публикация от Земфира (@zemfiralive)

Также, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказывал, что его и Земфиру приглашали выступить «на какие-то барвихи», однако исполнители отказались.

Однако позже, Земфира таки начала давать концерты. 6 сентября артистка выступила в рамках фестиваля Stereoleto.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

ты забыл узнать собственно, меня собственно, зачем никаких проблем никакой любви я-то знаю, что никакой любви ты меня убил выстрелом в упор прямо между глаз ты забыл узнать именно меня в следующий раз в следующий раз Без шансов / Санкт-Петербург (06.09.2020) #земфира #безшансов #санктпетербург #стереолето #фестиваль #zemfira #zemfiralive #saintpetersburg #stereoleto @stereoleto2020 video by @sam.pac.man

Публикация от Земфира (@zemfiralive)

А 26 сентября исполнительница дала концерт на Центральной площади Олимпийского парка на Гран-при России 2020 в Сочи, из-за которого на нее обрушилась волна критики. Возмущенные жители и эксперты отметили, что на концерте никто особо не соблюдал социальную дистанцию, да и о масках не все помнили.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Земфира (@zemfiralive)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что российский блогер и журналист Божена Рынска сообщила о новом и редком симптоме коронавируса, который у себя обнаружила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Земфира, Певица, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные
02 Температура за 40: россиянин рассказал, как едва не умер от вакцины Путина
03 В Египте акула откусила часть руки ребенку из Украины и покусала его мать: что известно об этом инциденте
04 Азербайджан показал видео одного из занятых сел в Нагорном Карабахе
05 Как отличить коронавирус от гриппа: пошаговая инструкция от Ульяны Супрун
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гривна продолжает слабеть: курс валют в Украине 27 октября
Гривна продолжает слабеть: курс валют в Украине 27 октября
Тихий молчаливый подвиг: как лечат COVID-19 в переполненной больнице &quot;красной зоны&quot;
Тихий молчаливый подвиг: как лечат COVID-19 в переполненной больнице "красной зоны"
На видео попало нелепое ДТП с велосипедистом в Киеве
На видео попало нелепое ДТП с велосипедистом в Киеве
Кети Топурия похорошела в ожидании малыша (фото)
Кети Топурия похорошела в ожидании малыша (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь