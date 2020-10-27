Земфира заболела коронавирусом после концертов (видео)

Известная российская певица Земфира подцепила COVID-19. 44-летняя артистка почувствовала себя плохо, заметив симптоматику коронавируса, и тут же обратилась к врачам. Сдала тест и тот показал позитивный результат.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Госпитализировать Земфиру врачи не стали и сейчас певица находиться дома и лечится по рекомендациям врачей.
Отметим, что как только начался карантин, Земфира самоизолировалась у себя дома и объявила, что начала работу над новым альбомом. До этого она не выпускала новых пластинок 7 лет. Земфира сама строго соблюдала карантин, к чему также призывала и своих поклонников.
«Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — написала Земфира.
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привет. и привет . в эти странные дни , когда никто ничего не понимает . я сижу дома , каждый день хожу от одного инструмента к другому , пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. сейчас больше ничего сделать не могу . хочу помогать старикам , хочу быть полезной . такое время наступило- как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время . пишу альбом , готов на две трети , но разве это важно сейчас ? нет . важно - сидеть дома , беречь близких. у нас все будет. и альбом, и тур, и все на свете . но сейчас мы все должны замереть , чтобы выжить) ваша Земфира #земфира #zemfira
Также, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказывал, что его и Земфиру приглашали выступить «на какие-то барвихи», однако исполнители отказались.
Однако позже, Земфира таки начала давать концерты. 6 сентября артистка выступила в рамках фестиваля Stereoleto.
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ты забыл узнать собственно, меня собственно, зачем никаких проблем никакой любви я-то знаю, что никакой любви ты меня убил выстрелом в упор прямо между глаз ты забыл узнать именно меня в следующий раз в следующий раз Без шансов / Санкт-Петербург (06.09.2020) #земфира #безшансов #санктпетербург #стереолето #фестиваль #zemfira #zemfiralive #saintpetersburg #stereoleto @stereoleto2020 video by @sam.pac.man
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мне нужен какой-то свет, чтоб видеть хотя бы сны время сжигать мосты время искать ответ и менять сгоревшие лампочки Санкт-Петербург (06.09.2020) @STEREOLETO2020 #земфира #лампочки #санктпетербург #петербург #питер #стереолето #фестиваль #2020 #земфира2020 #z #zemfira #zemfiralive #lightbulbs #theuchpochmack #saintpetersburg #stereoleto2020 #stereoleto #festival #music #live #concert #livemusic #livefestival #newmusic
А 26 сентября исполнительница дала концерт на Центральной площади Олимпийского парка на Гран-при России 2020 в Сочи, из-за которого на нее обрушилась волна критики. Возмущенные жители и эксперты отметили, что на концерте никто особо не соблюдал социальную дистанцию, да и о масках не все помнили.
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приглашаю тебя завтра в собственный ад там вполне хорошо только сильно трясёт постоянно трясёт как на корабле но зато мы вдвоём абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз абьюз #земфира #абьюз #новаямузыка #сочи #формула1 #zemfira #zemfiralive #abuse #sochi #newmusic #formula1 #f1 @sochiautodrom
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