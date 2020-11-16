"Холостячка" с Ксенией Машиной: кто остался в проекте и что о них известно

Украинские зрители хотят романтических чудес. На их желание откликнулись создатели проекта "Холостяк", которые решили поэкспериментировать и в 2020 году сделать девушку главной героиней телепроекта.
В шоу решила принять участие украинская актриса, наиболее известна по сериалу "Крепостная" Ксения Мишина.
Изначально на проект было отобрано 12 претендентов на руку и сердце красавицы, но с каждым выпуском их становилось все меньше. Так, после 4 выпуска в телепроекте осталось только 6 мужчин - это Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Александр Еллерт, Евгений Ковтуненко и Игорь Бабко.
Все по порядку.
Алексей Тригубенко - 31 год. Проживает в Киеве.
Вырос в обычной рабочей семье.
3,5 года назад вместе с другом основал собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду.
Ищет только серьезные отношения. Такие, которые непременно приведут к созданию семьи и детей.
Андрей Рыбак - 29 лет. Проживает в Житомире.
С детства Андрей видел ссоры родителей. До сих пор в глубине души он обижен на отца.
Ведущий на корпоративах, радиоведущий вечерней программы "Пора домой-шоу". Уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов ("Лига смеха" и др.) Резидент "Камеди клаб".
Встречался с разными девушками, преимущественно из юмористической тусовки. Однако еще надеется встретить свою настоящую любовь.
Андрей Шатырко - 28 лет. Проживает в Киеве.
Андрей рос в семье военных, где была серьезная дисциплина. Вспоминает, что у семьи никогда не хватало денег на то, чего ему хотелось. Это стало толчком, чтобы в будущем хорошо зарабатывать.
Предприниматель. Продвигает людей и их творчество в Instagram, TikTok и других соцсетях.
В его жизни было два серьезных отношений. Оба раза делал девушками предложение.
Александр Еллерт - 33 года. Проживает в Киеве.
Александра воспитывала мама, которая работала учительницей.
Автор шуток в "Студия Квартал-95", ведущий корпоративных мероприятий.
В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако через 2 года семья распалась. Через 7 лет после первого брака Александр женился второй раз. Однако прожили вместе они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.
Евгений Ковтуненко - 36 лет. Проживает в Киеве.
Родился в заботливой семье.
Владелец юридической компании, которая входит в топ 50 лучших юридических компаний Украины.
Познакомился с девушкой в Одессе в ночном клубе. Позже перевез в Киев в свою новую квартиру. Совместно развивали бизнес - ресторан. Через 6 лет отношений готовился сделать ей предложение, но так и не поженились.
Игорь Бабко - 24 года. Проживает в Киеве.
Мама с папой - медики. Игорь - средний сын. Очень доверительные отношения с сестрой.
Владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов.
Для парня главное, чтобы у девушки было свое дело, и она не зависела от мужа ни в финансовом плане, ни в эмоциональном.
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