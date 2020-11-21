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Звезда сериала «Крепостная» заразилась коронавирусом и подробно рассказала о болезни

Звезда сериала «Крепостная» заразилась коронавирусом и подробно рассказала о болезни
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Натальи Денисенко

Коронавирус в Украине не отступает, а наши отечественные звезды, как и обычные граждане, продолжают заболевать COVID-19.

В этот раз новостью о заражении коронавирусной инфекцией поделились украинские актеры и супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик.

"Вот и я коронован.. уже как 9 дней. Чисто мое субъективное мнение: тема злющая капец!!!!" - написал Андрей у себя на странице в Инстаграм. При этом он отметил, что, возможно, лучше переболеть вирусом сейчас и "уничтожить" его.

В свою очередь его супруга, Наталка Денисенко рассказала, что их семья уже вторую неделю борется с тяжелыми симптомами заболевания, а у мамы актрисы выявили двухстороннее воспаление легких.

"Первые дни болезни я еще публиковала посты которые готовила для вас, но потом состояние от вируса оказалось сильнее. Пока описывать подробно это все нет ни сил ни желания. Возможно чуть позже расскажу вам всю нашу историю", - написала Денисенко.

 
 
 
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A post shared by Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

1 апреля 2017 Наталья вышла замуж за своего коллегу - актера Андрея Фединчика. Свою свадьбу пара сыграла на Мальдивах. Актеры познакомились во время съемок украинского сериала "Клан Ювелиров", где они играли влюбленную пару.

Напомним, что по состоянию на утро 21 ноября в Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 14 580 случаев. Ранее "Телеграф" писал, что в двух областях больничные койки для COVID-19-пациентов в Украине заполнены более чем на 70%.

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Все по теме:

Коронавирус, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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