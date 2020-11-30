Злата Огневич переболела коронавирусом и подробно описала свои симптомы

Коронавирус нещадно «косит» ряды украинского шоу-бизнеса. 29 ноября о своей болезни заявили Никита Добрынин с супругой Дашей Квитковой и танцовщица Илона Гвоздева. А 30 ноября певица Злата Огневич рассказала, что уже переболела Covid-19.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Инстаграме, подробно описав свои симптомы и лечение.

«Мои хорошие, официально - я коронованная особа» - написала Злата.

Злата рассказала, что все началось поздним вечером, всю ночь сжимало шею и сильно першило в горле. Наутро появились все признаки начала ОРВИ. Вечером этого дня горло перестало болеть, что насторожило певицу. По советам своего отца-врача она отправилась в аптеку за лекарствами для снятия/облегчения симптомов, ну и ещё Витамин C, D.

Температура 38.2 была лишь один день, однако все же пришлось 3 дня пропить антибиотик, так как начался инфекционный кашель.

«А вообще, антибиотик БЕССИЛЕН против вирусов. Когда врачи, «на всякий случай», назначают антибиотики - это ужас! Зачем организм травить химией??» - считает Злата.

На 5-й день болезни у певицы пропало обоняние и вкус! И еще ко всему постоянное ощущение тошноты. Спустя неделю частично вернулось обоняние, а через месяц - вернулось полностью.

«В целом- это совсем не страшно, я про лёгкую форму. А ею болеют около 80% заражённых. Главное, вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно! Берегите себя и близких» - подытожила Злата Огневич.

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Ранее, «Телеграф» писал, что Злата Огневич рассказала, как правильно мечтать.