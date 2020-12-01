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Мальчик случайно нашел в Иерусалиме золотое украшение, которому больше 3000 лет (фото)

Мальчик случайно нашел в Иерусалиме золотое украшение, которому больше 3000 лет (фото)
01:43 Сегодня Телеграф

Первая бусина из золотых гранул времен Первого Храма была обнаружена девятилетним мальчиком во время влажного отсева земли с Храмовой горы. Просеивая грязь со своей семьей в августе, житель Иерусалима Биньямин Милт обнаружил прекрасно сохранившийся маленький цилиндр в форме цветка, созданный четырьмя слоями крошечных золотых шариков, не подозревая, что артефакт, который он держал, вероятно, был выкован около 3000 лет назад.

Об этом информирует Jerusalem Post.

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет.

 

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После изучения артефакта выяснилось, что бусина создана во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры.

Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.

Напомним, ранее в ходе раскопок средневекового города-крепости Азак был обнаружен уникальный артефакт. Он датируется XIV веком. 

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Иерусалим, Артефакты.

Автор:

Телеграф
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