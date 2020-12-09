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Актер сериала «Две судьбы» скончался от коронавируса

Актер сериала «Две судьбы» скончался от коронавируса
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

9 декабря ушел из жизни заслуженный артист России Александр Самойлов. Печальная новость появилась на сайте МХАТ им. Горького.

«Сегодня (9 декабря) ушел из жизни наш коллега, наш товарищ - заслуженный артист России, Александр Самойлов. В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. Увы, помешала продолжительная болезнь» - сообщается на сайте.

Ранее, у артиста был диагностирован коронавирус, первые симптомы которого Александр Владимирович почувствовал 2 ноября. Позже, 13 ноября, актер был госпитализирован с пневмонией. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти Александра Владимировича не удалось.

Александр Самойлов родился 29 октября в 1952 году в семье актеров - народного артиста СССР Владимира Яковлевича Самойлова и актрисы Надежды Фёдоровны Самойловой.

В 1977 году окончил ГИТИС и начал работать в театре им. Маяковского, после работал в Московском областном театре драмы и Московском областном театре им. А. Н. Островского. С 1994 году Самойлов «служил» во МХАТе им. М. Горького.

Самойлов известен по таким фильмам и сериалам, как «Зимородок», «Бой на перекрестке», «Две судьбы», «На безымянной высоте», «Марш Турецкого», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Слуга Государев», «Знахарь», «Глухарь», «Балабол» и многих других.

Александр Самойлов был 3 раза женат, у него шестеро детей и 2 внука.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что после продолжительной болезни скончалась звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова.

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Все по теме:

Смерть, Коронавирус, Covid-19, Александр Самойлов.

Автор:

Телеграф
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