Кейт Миддлтон и принц Уильям показали открытку на Рождество 2021 (фото)

Герцоги Кембриджские, которые на днях вместе с детьми посетили представление в лондонском театре The Palladium, представили рождественскую открытку.

"Герцог и герцогиня рады поделиться новым портретом своей семьи, которое изображено на их рождественской открытке в этом году", - отметили представители Кенсингтонского дворца в Инстаграм.

На снимке позирует все семейство Кембриджских: Кейт, Уильям, принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

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Отмечается, что фото было сделано Мэттом Портеусом.

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Напомним, что неделю назад Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в поездку на королевском поезде по Великобритании, где поблагодарили работников, трудящихся во время пандемии.