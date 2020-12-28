Бывший возлюбленный Заворотнюк загремел в больницу с коронавирусом

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов подхватил коронавирус. Актера госпитализировали в один из ковидных госпиталей в Ялте.

Об этом сообщил сам Жигунов на своей странице в Инстаграм.

Российский актер отметил, что из симптомов у него отсутствие запаха и вкуса, так что его ожидает «самый необычный Новый год» . А вкус оливье будет вспоминать по памяти.

«Посколько любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть» - пишет Жигунов.

Также, в своем посте он отметил профессионализм врачей в Ялтинском ковидном госпитале на базе Ливадийской больницы, и поблагодарил их, ведь неизвестно чем бы все закончилось, если бы не их помощь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

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