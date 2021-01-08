"Легкие шалят": Чапкис рассказал, есть ли у него коронавирус

Известный украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Григорий Чапкис в середине декабря прошлого года был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Ранее его сын Грег сообщал, что состояние танцора улучшилось и он уже дома, но после Нового года Чапкис снова попал в больницу.

О своем теперешнем состоянии 90-летний хореограф рассказал изданию "ГОРДОН".

"С 12-й горбольницы меня выписали в первых числах января, чтобы я продолжал лечение дома под наблюдением врача поликлиники. Когда я пошел туда оформляться, врачи просмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня необходимо немедленно госпитализировать. Так я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в "Феофании" в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех. А коронавируса у меня нет. Опять взяли тест - он дал отрицательный результат", - сказал Чапкис.

Также танцор добавил, что температура, пульс и давление у него находятся в норме.

"А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем - столько уколов мне делают", - пожаловался танцор.

Напомним, что после первой госпитализации Григорий Чапкис выкладывал фото с больничной койки.