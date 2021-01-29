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Пятница, 29.01.2021
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Ведущая "Право на владу" Наталья Мосейчук подхватила коронавирус, но все равно вышла в эфир

Ведущая "Право на владу" Наталья Мосейчук подхватила коронавирус, но все равно вышла в эфир
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Коронавирус продолжает "терроризировать" представителей украинского шоу-бизнеса. Очередной "жертвой" коварного вируса стала телеведущая программы "Право на владу" Наталья Мосейчук.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Когда-то это должно было случиться и вот это таки случилось" - написала Наталья.

Ведущая рассказала, что в глубине души она даже хотела уже переболеть ковидом и стать обладательницей антител. Однако надеялась, что если и заболеет, то лучше бы во время отпуска или хотя бы тогда, когда на неделе нет эфира "Право на владу". Но, у вируса свои планы.

Мосейчук сообщила, что вероятней всего подхватила болезнь во время "американской" командировки в Вашингтон, где она работала в день инаугурации президента Байдена. Однако, когда съемочная группа прилетела с США тесты, сданные еще в аэропорту Борисполь, оказались отрицательными.

На всякий случай группу попросили остаться дома еще на пару дней. И в случае с Натальей, это было очень правильное решение.

"Буквально за ночь картина мира изменилась кардинально. Появилась сильная усталость и головные боли, исчез запах. Все стало как будто "черно-белым" - говорит Наталья.

Однако эфир все же решили провести. Для телеведущей организовали онлайн-связь и съемочная группа состояла только из тех людей, кто уже переболел и имеют антитела к вирусу.

"Сейчас лечусь. Координирую все действия с врачом по телефону. Надеюсь, что все пройдет легко" - говорит Мосейчук.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 28 января в больнице от осложнений коронавируса умер известный актер Василий Лановой.

Также, отметим, что по состоянию на утро 29 января, в Украине зафиксировано 5 181 новый случаев заболевания коронавирусом. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, Коронавирус, Covid-19, Наталья Мосейчук.
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