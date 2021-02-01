Ведущий "Орла и решки" сыграли свадьбу (фото, видео)

Известные ведущие тревел-программы "Орел и решка", исполнители Алина Астровская и Антон Лаврентьев, которые собирались расписаться еще в сентябре 2019 года, поженились в Москве в первый день февраля 2021 года.

Фото и видео со свадьбы молодожены поделились в сториз своих страниц в Инстаграме.

Ведущая выбрала красивое платье в пол белого цвета со шлейфом, но без фаты, а ее возлюбленный - стильный черный смокинг.

Сториз Алины Астровской:

Стоить добавить, что для Алины этот брак стал третьим. Первый раз девушка вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна, но через три года пара рассталась.

В 2016-м звезда вышла замуж за бизнесмена Игоря. Пара развелась через два года.

Сториз Антона Лаврентьева:

Алина Астровская - участница третьей "Фабрики звезд", была одной из солисток группы Real O. В 2018 году певица стала соведущей Коли Серги второго морского сезона "Орел и решка. Шопинг". Певица также является близкой подругой Регины Тодоренко, с которой пела в группе Real O.

С Антоном Лаврентьевым Астровская вышла в свет в 2019 году на свадьбу Регины и Влада Топалова.

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Антон Лаврентьев также был ведущим шоу "Орел и Решка. Шопинг", но вел он его в паре с Марией Иваковой. Их поклонники изначально приписывали роман. Сейчас Мария живет с сыном Михаила Ефремова - Никитой.

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Напомним, что 13 февраля стартует юбилейный сезон передачи "Орел и решка". Тревел-проекту исполняется 10 лет.