Известный советский режиссер подхватил коронавирус: что известно о его состоянии

Народный артист СССР, актер и режиссер 85-летний Юрий Соломин попал в больницу. Артисту поставили диагноз коронавирус.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Директор театра, в котором работает Юрий Мефодьевич Тамара Михайлова сообщила, что случилось это во вторник, 16 февраля.

"Юрий Мефодиевич заболел коронавирусом и госпитализирован", – рассказала Михайлова.

Также, она добавила, что, к счастью, Соломин переносит заболевание "не в тяжелой форме". Другие подробности его состояния пока не известны.

Юрий Мефодьевич Соломин — народный артист СССР, актер, режиссер, педагог, художественный руководитель Малого театра в Москве.

За свою кинематографическую жизнь уже успел сыграть более 100 ролей в фильмах. Самые известные из них: "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства", "Бессонная ночь", "Московская сага".

Ранее, супруг российской певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что они перенесли коронавирус.