"Дива не сталось": Фоззи из "ТНМК" оценил действия власти в борьбе с COVID-19

Украинский музыкант и автор песен, участник группы "ТНМК" Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, дал "Телеграфу" расширенное интервью, в котором рассказал, как оценивает действия власти в отношении борьбы с коронавирусом. Музыканту близка эта тема, ведь он сам переболел Covid-19 в прошлом году.

"Мы живем не в Северной Корее, поэтому есть, с чем сравнивать. Видели, как реагируют другие страны - кто-то лучше, кто-то хуже. Учитывая ситуацию с медициной в Украине, сложно представить, чтобы всё было бы по-другому - чтобы на этом не пытались заработать и не переобувались в воздухе. Житие в Украине в данный исторический момент таково - ты не ждёшь от государства ничего особенно хорошего. Если оно тебе не мешает - это уже хорошо. Если кратко, то "дива не сталося"", - поделился Александр.

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Также Фоззи рассказал, как он боролся с коронавирусом. По словам артиста, он много читал об этом, к тому же Александр переболел первым типом: "Было тяжело в целом, потому что вся семья сразу заболела, но могло быть и хуже. Знаем людей, которые переболели гораздо тяжелее, поэтому следовал лечебному протоколу и надеялся на лучшее".

А вот с ковид-диссидентами Александр относится негативно в том плане, что они только распространяют инфекцию, но бороться с ними не имеет смысла, пока они сами не заболеют: "Наверное, они поймут, только заболев. Хотя люди любят быть правыми, так что после легких форм болезни они всё равно смогут сказать: "Тю, всего-то". Так что поможет только естественный отбор".

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года у Александра "Фоззи" Сидоренко и его супруги Полинв родилась двойня - мальчик и девочка.