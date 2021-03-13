Скачать
Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует NASA для карты марсохода
"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует NASA для карты марсохода
"Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
"Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
"Убийца тоже там?": на Херсонщине прощаются с 7-летней Марией Борисовой
"Убийца тоже там?": на Херсонщине прощаются с 7-летней Марией Борисовой
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"

Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)

Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: facebook Майкла Щура

Украинский тележурналист Майкл Щур, настоящее имя которого Роман Винтонив, 13 марта сообщил, что подхватил коронавирус и теперь будет работать из дому.

Об этом ведущий рассказал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"Нет культуры - нет будущего": французская актриса разделась догола на премии "Сезар" (видео)

"Рабочее место больного на корону. Выпуск - завтра @toronto_tv", - написал Щур, добавив фото со своего нового рабочего места.

Подписчики пожелали ему скорейшего выздоровления, а некоторые даже похвалили его домашнюю обстановку.

В свою очередь Майкл поблагодарил за пожелания, а также отметил, что ему подняли настроение вопросами по поводу обоев и пола.

Напомним, что Роман Винтонив является бывшим членом правления ПАО "НОТУ", ответственным за общественно-политическое направление деятельности. В 2019 году он покинул должность, чтобы сосредоточится над собственным проектом "ЧереЩур".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 415

Все по теме:

Коронавирус, Майкл Щур, Роман Винтонив, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
02 "Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс
03 В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
04 Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
05 Восстановить будет очень тяжело: как сейчас выглядит Северо-Крымский канал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Bitcoin снова рванул вверх и побил рекорд: сколько стоит криптовалюта
Bitcoin снова рванул вверх и побил рекорд: сколько стоит криптовалюта
Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса
Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)
Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь