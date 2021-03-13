Майкл Щур подхватил коронавирус и похвастался новым рабочим местом (фото)

Украинский тележурналист Майкл Щур, настоящее имя которого Роман Винтонив, 13 марта сообщил, что подхватил коронавирус и теперь будет работать из дому.

Об этом ведущий рассказал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"Рабочее место больного на корону. Выпуск - завтра @toronto_tv", - написал Щур, добавив фото со своего нового рабочего места.

Подписчики пожелали ему скорейшего выздоровления, а некоторые даже похвалили его домашнюю обстановку.

В свою очередь Майкл поблагодарил за пожелания, а также отметил, что ему подняли настроение вопросами по поводу обоев и пола.

Напомним, что Роман Винтонив является бывшим членом правления ПАО "НОТУ", ответственным за общественно-политическое направление деятельности. В 2019 году он покинул должность, чтобы сосредоточится над собственным проектом "ЧереЩур".