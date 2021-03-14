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"Позади - 18 дней самоизоляции": телеведущая Лилия Ребрик обрадовала фанатов новостью о победе над коронавирусом

"Позади - 18 дней самоизоляции": телеведущая Лилия Ребрик обрадовала фанатов новостью о победе над коронавирусом
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

28 февраля популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик сообщила, что уходит в незапланированный отпуск - у нее диагностировали коронавирус.

О своем состоянии и лечении телеведущая особо не говорила, лишь то, что думает позитивно и надеется на лучшее. На своей странице в Инстаграм Лилия лишь рассказывала о том, как проводит самоизоляцию: какие книги читает, какие фильмы смотрит.

 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

14 марта Ребрик опубликовала новый пост, в котором сообщила радостную новость - она победила коронавирус и ее самоизоляция завершена.

"Возвращаюсь к работе на сцену, к полноценной жизни и, конечно, в инстаграм. Позади - 18 дней самоизоляции. Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни" - написала Лилия.

Телеведущая признается, дни на самоизоляции кажутся просто бесконечными, и в какое-то время она даже со счета сбилась какой сейчас день. Лилии, как человеку-энергии было очень трудно оказаться закрытой в четырех стенах.

Также, теледива рассказала, какие выводы сделала, находясь на самоизоляции:

  • Как сильно бы ты не берег себя, вирус коварен и может сбить с ног каждого.
  • Нужно строго соблюдать все правила: маски, перчатки, чистые руки (телеведущая и раньше это все делала).
  • Коронавирус - это ничего веселого.
  • Нужно внимательно следить за всеми сигналами своего организма.
 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский тележурналист Майкл Щур, настоящее имя которого Роман Винтонив, заболел коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, похваставшись новым местом работы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Лилия Ребрик, Телеведущая, Коронавирус.
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