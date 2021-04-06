В Дубае арестовали эскортниц: принимала ли участие в скандальной фотосессии дочь российского олигарха Алина Воронина

В сети появилась информация, что среди арестованных девушек, которые голыми фотографировались на балконе одного из небоскребов Дубая, была дочь российского миллионера Максима Воронина Алина.

Алина Воронина в свою очередь уже опровергла эти слухи. Об этом она рассказала телеграмм-каналу "Подъем" и пообещала подать заявление на написавших это журналистов. Девушка уверят, что последний раз была в Дубае десять лет назад, да еще и в сопровождении родителей.

Кто же такая Алина Воронина?

Алина Воронина – модель из Москвы, дочь российского олигарха Максима Воронина. На своей странице Вконтакте девушка написала, что Московском государственном университете пищевых производств в Институте ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической и пищевой безопасности.

А в описании профиля в Инстаграм написала, что "также оказываю услуги в сфере оккультизма, гадаю".

На своей странице в соцсети девушка активно постит снимки из своей жизни, путешествий, а также публикует кадры откровенных фотосессий.

Напомним, 3 апреля в ОАЭ были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было.

Также, в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок.