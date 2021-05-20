Внук Елизаветы II принц Уильям получил свою первую дозу вакцины от COVID-19

Во всем мире активно продолжается вакцинация от коронавируса. К числу вакцинированных присоединился и один из наследников британского королевского престола, внук Елизаветы II принц Уильям.

На странице герцогов Кембриджских в Инстаграм принц опубликовал фотоподтверждение того, что он получил первую дозу вакцины от COVID-19. Судя по геолокации, герцог вакцинировался в Музее Науки, расположенном в Лондоне.

Также, герцог отметил, что сделал прививку еще во вторник, 18 мая. Препарат какого производителя он выбрал для вакцинации, и как себя чувствует, принц не уточнил.

"Всем, кто работает над внедрением вакцины - спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать" - добавил принц Уильям в своей публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Ранее, "Телеграф" писал, что в королевской семье ожидается пополнение. Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут появления на свет своего первенца уже осенью.