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Четверг, 20.05.2021
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Внук Елизаветы II принц Уильям получил свою первую дозу вакцины от COVID-19

Внук Елизаветы II принц Уильям получил свою первую дозу вакцины от COVID-19
10:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Во всем мире активно продолжается вакцинация от коронавируса. К числу вакцинированных присоединился и один из наследников британского королевского престола, внук Елизаветы II принц Уильям. 

На странице герцогов Кембриджских в Инстаграм принц опубликовал фотоподтверждение того, что он получил первую дозу вакцины от COVID-19. Судя по геолокации, герцог вакцинировался в Музее Науки, расположенном в Лондоне.

Также, герцог отметил, что сделал прививку еще во вторник, 18 мая. Препарат какого производителя он выбрал для вакцинации, и как себя чувствует, принц не уточнил.

"Всем, кто работает над внедрением вакцины - спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать" - добавил принц Уильям в своей публикации.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Ранее, "Телеграф" писал, что в королевской семье ожидается пополнение. Принцесса Беатрис и ее супруг  Эдоардо Мапелли Моцци ждут появления на свет своего первенца уже осенью.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 303

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Принц Уильям, Королевская семья, Вакцинация, Коронавирус.
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