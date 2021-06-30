Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным
"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным
По соседству с Украиной хотят запустить новые ядерные реакторы: подробности
По соседству с Украиной хотят запустить новые ядерные реакторы: подробности

Людей начали истреблять: блогерша из Одессы увидела неладное в истории с вакцинацией от COVID-19

Людей начали истреблять: блогерша из Одессы увидела неладное в истории с вакцинацией от COVID-19
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В Украине активно проводится вакцинация населения от коронавируса. И, как и в любом вопросе, среди украинцев, да и по всему миру, мнения разделились: кто-то за, кто-то же наоборот против.

Своим мнением о вакцинации от Covid-19 решила поделиться и украинская модель и блогер из Одессы Даша One, которая ранее увеличила грудь.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что переживает, чтобы в Украине не случилась такая же ситуация с вакцинацией, как и в России, где прививку делают "добровольно принудительно". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сьемки под Ключ (@__dasha__one)

Также, Даша уточнила, что не доверяет индийской вакцине CoviShield, которая первой поступила в Украину. Более того, позже в ответ на комментарий своей подписчицы блогер отметила, что она уверенна, что "эта вакцина как то влияет на ДНК.

"Людей начали потихоньку истреблять…" - подытожила Даша One.

Стоит отметить, что у блогера 268 тыс. подписчиков, и судя по комментариях под постом, мнение Даши все они поддерживают.

Ранее, "Телеграф" писал, что важно знать желающим сделать прививку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Блогер, Вакцинация, Covid-19, Даша One, CoviShield.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020
02 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
03 "Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
04 Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
05 Швеция - Украина: Бущан пропустил гол после рикошета (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В окружении Зеленского есть только один человек против его повторного похода в президенты: кто это
В окружении Зеленского есть только один человек против его повторного похода в президенты: кто это
&quot;Такие кусачие&quot;: туристы жалуются на нашествие божьих коровок на курорте под Одессой
"Такие кусачие": туристы жалуются на нашествие божьих коровок на курорте под Одессой
Украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: что говорят ученые
Украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: что говорят ученые
Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)
Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь