Людей начали истреблять: блогерша из Одессы увидела неладное в истории с вакцинацией от COVID-19

В Украине активно проводится вакцинация населения от коронавируса. И, как и в любом вопросе, среди украинцев, да и по всему миру, мнения разделились: кто-то за, кто-то же наоборот против.

Своим мнением о вакцинации от Covid-19 решила поделиться и украинская модель и блогер из Одессы Даша One, которая ранее увеличила грудь.

На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что переживает, чтобы в Украине не случилась такая же ситуация с вакцинацией, как и в России, где прививку делают "добровольно принудительно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@__dasha__one)

Также, Даша уточнила, что не доверяет индийской вакцине CoviShield, которая первой поступила в Украину. Более того, позже в ответ на комментарий своей подписчицы блогер отметила, что она уверенна, что "эта вакцина как то влияет на ДНК.

"Людей начали потихоньку истреблять…" - подытожила Даша One.

Стоит отметить, что у блогера 268 тыс. подписчиков, и судя по комментариях под постом, мнение Даши все они поддерживают.

Ранее, "Телеграф" писал, что важно знать желающим сделать прививку.